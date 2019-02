Scheuring-Wielgus zdradza, dlaczego rozważa kandydowanie do PE. Chce... postawić Kościół przez Trybunałem w Hadze

Posłanka Scheuring-Wielgus spotkała się w środę z papieżem Franciszkiem. Towarzyszyła jej warszawska radna Agata Diduszko oraz Prezes Fundacji Nie lękajcie się Marek Lisiński. Podczas spotkania posłanka partii Teraz! wręczyła Ojcu świętemu raport na temat pedofilii w Kościele.

Scheuring-Wielgus była dziś gościem Janka Żakowskiego na antenie TOK FM. Publicysta zapytał posłankę, czy rozważa swój start w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Posłanka nie tylko odpowiedziała twierdząco, ale również wyjaśniła powody dla których nad swoją polityczną przyszłością w Brukseli się zastanawia. – Chciałabym doprowadzić do postawienia Kościoła rzymsko-katolickiego przed Trybunałem w Hadze. Dlatego rozważam start w wyborach do PE. Chciałabym w tym uczestniczyć – odparła posłanka.