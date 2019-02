Wyciekł "przekaz dnia" dla polityków PiS. Jest o Biedroniu i "egzotycznej koalicji"

Nie od dziś wiadomo, że politycy poszczególnych parti otrzymują z partyjnej centrali "przekaz dnia". Instrukcja dotyczy tego, co należy mówić w mediach na konkretne tematy. Wszystko po to, aby wypowiedzi działaczy zgadzały się z linią partii i nie doprowadziły do szumu medialnego i niespójnego przekazu.

Serwis TVN24 dotarł m. in. do instrukcji z 20 lutego. Czytamy m.in.: "Koalicja Europejska to egzotyczna koalicja, zbudowana na strachu przed PiS, która będzie starała się nas wciągać w emocjonalne, agresywne starcia. To pospolite ruszenie". W przekazie wskazano, że szef PO tworzy "koalicję strachu" i będzie połykał "przystawki".

Dalej jest przekaz związany z Wiosną Roberta Biedronia. Co na temat tej inicjatywy mają mówić politycy PiS? "Biedroń mówi o chęci zakończenia wojny, a sam chce otwierać jej nowy rozdział, wojnę na światopoglądy i wojnę religijną". Na ich tle rządzący oraz Prawo i Sprawiedliwość mają być przedstawiani jako ludzie, których "znakiem firmowym jest wiarygodności i dotrzymywanie obietnic" – tak brzmi instrukcja od partii.

Politycy PiS otrzymali zalecenie, aby podgrzewać atmosferę wokół sobotniej konwencji Prawa i Sprawiedliwości przypominając, że mają zostać przedstawione kolejne propozycje programowe przed zbliżającym się maratonem wyborczym. Inna instrukcja dot. tego, jak mówić o sondażach wyborczych. "Do wszystkich sondaży podchodzimy na spokojnie i z pokorą. Na razie totalna opozycja nie ma żadnej wspólnej oferty programowej na wybory, nie mówiąc o wspólnych kandydatach" – tak brzmi zalecenie w tej dziedzinie.