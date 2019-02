Brudziński: Zamierzam poprosić premiera o urlop

Jak podkreślał Joachim Brudziński, o jego kandydaturze zadecydował komitet polityczny PiS. – Od tego momentu, aż do momentu rejestracji list zamierzam bardzo lojalnie wobec mojej partii i mojego środowiska politycznego i lojalnie wobec mojego ukochanego Szczecina – mówił polityk. Poinformował również, że na czas kampanii do PE poprosi premiera Morawieckiego o urlop.

Pytany o to, czy obawia się silnej konkurencji, stwierdził, że "do każdego z konkurentów podchodzi z należytym szacunkiem", a okręg, z którego startuje "jest bardzo trudny dla Prawa i Sprawiedliwości". – Byłbym niesamowicie zadufanym w sobie, aroganckim człowiekiem, gdybym powiedział, że ta rywalizacja to będzie bułka z masłem – stwierdził Brudziński.

Jako potencjalnych kontrkandydatów Brudzińskiego wymienia się m.in. b. premiera Kazimierza Marcinkiewicza, byłego ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza i wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego Bogusława Liberadzkiego. – Nasze listy, w jakieś mierze zmobilizowały lub mobilizują naszych konkurentów do budowy mocnych list – ocenił szef MSWiA.

