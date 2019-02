Dramatyczny wpis polskiej windsurferki. Za krytykę Trzaskowskiego, chcą jej odebrać medale i wyrzucić z klubu

Znana z prawicowych poglądów windsurferka Zofia Klepacka ostro skrytykowała w ostatnich dniach politykę władz stolicy na rzecz środowisk LGBT. „Mówię stanowcze NIE promocji LGBT” – napisała sportsmenka na facebooku. Serwis usunął jednak jej wpis, a Klepacką zalała fala krytyki. Niezrażona internetowym hejtem Klepacka poszła o krok dalej i zaczęła nawoływać do bojkotu zajęć szkolnych, na których poruszana będzie tematyka mniejszości seksualnych.

Teraz okazuje się, że osoby, którym nie podobają się poglądy Klepackiej chcą, żeby poniosła konsekwencje swoich słów.

„Słuchajcie!! To wielkie tolerancyjne towarzystwo… Tak liczy się z odmiennymi głosami, że zamiast merytorycznej dyskusji i argumentów postanowili wysyłać donosy na mnie z żądaniem wyrzucenia mnie z klubu i odebrania medali…. Za to że mam inne poglądy na życie. I na wychowywanie swoich dzieci ??? To jest tolerancja w wydaniu tych… walczących o tolerancję…. Tylko, pomimo tego że wielu chciałoby abym straciła wszystko i spotkały mnie jakieś nieszczęścia. To zawsze będę stała w obronie wartości które wyznaje!” – napisała Zofia Klepacka na Facebooku.