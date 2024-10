Biden i Harris rozmawiali z Netanjahu. Tematem Iran

Biały Dom przekazał, że prezydent Joe Biden i wiceprezydent Kamala Harris rozmawiali w środę telefonicznie Benjaminem Netanjahu. Prezydent USA i premier Izraela nie są w dobrych politycznych relacjach, co dodatkowo nasilił konflikt militarny na Bliskim Wschodzie. Środowa rozmowa była ich pierwszą od siedmiu tygodni.

Biden i Harris rozmawiali z Netenjahu

Jak ustaliła amerykańska agencja prasowa Reuters, wiadomo, że wśród poruszonych tematów był planowany odwet Izraela za ostrzał rakietowy dokonany przez Iran. Ani strona amerykańska ani izraelska nie opublikowały jak dotąd komunikatu o rozmowie. Połączenie trwało ok. 50 minut – poinformował natomiast portal Times of Israel.

W ub. tygodniu Iran wystrzelił na Izrael salwę ok. 200 pocisków balistycznych w odpowiedzi na zabicie dowództwa Hezbollahu, Hamasu i jednego z dowódców irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Większość pocisków została zestrzelona przez izraelski system antyrakietowy. Tel Awiw zapowiedział odwet. Iran ogłosił, że odpowie na izraelski atak.

Biden wcześniej powiedział, że nie poprze ewentualnego ataku na irańskie instalacje nuklearne i wezwał władze Izraela, by podejmując kroki przeciwko Teheranowi zachowały zasadę proporcjonalności.

Dramat Libanu. Wojna Izraela z Hezbollahem

Trwa wojna Izraela z Hezbollahem w Libanie. Armia Izraela przekazała, że Hezbollah wystrzelił w poniedziałek około 190 pocisków rakietowych. Co najmniej 12 osób zostało rannych. Szyici wzięli na cel między innymi Hajfę – trzecie co do wielkości miasto kraju, a także bardzo ważny punkt handlowo-biznesowy na mapie Izraela.

Izraelskie siły zbrojne wydały nakazy ewakuacji niektórych obszarów w Libanie. Bombardowania Bejrutu i innych celów w Libanie trwają od ponad dwóch tygodni.

Sytuacja na granicy Izraela z Libanem, gdzie operuje Hezbollah zaostrzała się od 7 października 2023 roku Hamas dokonał dużego ataku terrorystycznego na cywilów, a następnie Izrael ogłosił wojnę i przeprowadził inwazję na Strefę Gazy.

Tragiczny bilans ofiar

Libańskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że od 8 października ub.r. w wyniku izraelskich ataków zginęło około dwóch tys. osób, z czego zdecydowana większość na przestrzeni ostatnich kilku tygodni.

Od rozpoczęcia wojny z Hamasem w Izraelu, Strefie Gazy, Libanie i na Zachodnim Brzegu zginęło 728 izraelskich żołnierzy – to z kolei najnowsza informacja strony izraelskiej. Według IDF w okresie tym zlikwidowano blisko 19 tys. bojowników Hamasu i Hezbollahu.

Według danych resortu zdrowia Strefy Gazy wojska Izraela zabiły ponad 41 tys. Palestyńczyków, w tym co najmniej 17 tys. dzieci.

Czytaj też:

Ks. Cisło: Skutkiem wojny bogaci stają się bogatsi, a biedni biedniejsi