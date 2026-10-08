Tragiczny finał poszukiwań biznesmena spod Torunia. Odnaleziono ciało 46-latka

Rafał S. po raz ostatni był widziany w poniedziałek, 5 października. Wieczorem wyszedł z domu w miejscowości Czarne Błoto, położonej w gminie Zławieś Wielka w województwie kujawsko-pomorskim. Od tego momentu nie kontaktował się z bliskimi. Zaniepokojona rodzina zgłosiła zaginięcie 46-latka. Policja rozpoczęła poszukiwania i opublikowała rysopis mężczyzny, apelując o pomoc do wszystkich osób, które mogły posiadać informacje na temat jego miejsca pobytu.

Poszukiwany był związany z branżą ubezpieczeniową. Pełnił funkcję dyrektora w spółce Mentor S.A. Jak informował wcześniej "Fakt", mężczyzna miał być widziany w rejonie stawów. To właśnie okolice zbiorników wodnych, pobliskie lasy i tereny zielone znalazły się wśród obszarów przeszukiwanych przez służby.

W poszukiwania zaangażowano wiele służb. Wykorzystano drona z termowizją

W środę, 7 października, około godziny 10 wznowiono intensywne działania poszukiwawcze. W akcji uczestniczyli policjanci, strażacy Państwowej Straży Pożarnej, druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych oraz ratownicy Grupy Interwencyjnej WOPR Toruń.

Do przeszukiwania trudno dostępnych terenów wykorzystano specjalistyczny sprzęt, w tym samochód terenowy, quada oraz drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Działały także patrole piesze.

WOPR Toruń przekazał, że w poszukiwaniach uczestniczyli również druhowie jednostek OSP KSRG Toporzysko, OSP Pędzewo, OSP Łążyn oraz OSP JAR Toruń. Służby systematycznie przeczesywały wyznaczony obszar, koncentrując się przede wszystkim na terenach leśnych i okolicach stawów.

Odnaleziono ciało zaginionego 46-latka. Sprawę zbada prokuratura

Niestety, kilka godzin po wznowieniu poszukiwań nadeszły tragiczne informacje. Na terenach zielonych odnaleziono ciało poszukiwanego biznesmena. "Mogę potwierdzić, że około godziny 17 odnaleziono ciało 46-letniego mężczyzny" – przekazał "Faktowi" mł. asp. Sebastian Dobrzeniecki z toruńskiej policji.

Informację o tragicznym zakończeniu akcji potwierdzili również ratownicy WOPR Toruń. "O godzinie 16:30 działania poszukiwawcze zostały zakończone. Z ogromnym smutkiem informujemy, że odnaleziono ciało zaginionego mężczyzny. Dalsze czynności na miejscu prowadzą funkcjonariusze Policji" – przekazano w komunikacie.

Ratownicy złożyli również kondolencje rodzinie i bliskim zmarłego, dziękując wszystkim służbom za zaangażowanie i współpracę.

Policja nie ujawnia na razie szczegółowych okoliczności śmierci Rafała S. Nie wiadomo, co doprowadziło do zgonu 46-latka. Wyjaśnieniem sprawy zajmą się śledczy pod nadzorem prokuratury.

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