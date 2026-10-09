Tusk wygrywa w sondażu, ale traci władzę. Tak zagłosowaliby Polacy

Zgodnie z wynikami nowego sondażu OGB, wybory wygrałaby Koalicja Obywatelska, na którą chce zagłosować 35,34 proc. Polaków. Taki wynik przełożyłby się na 196 mandatów w Sejmie.

Nowy sondaż. KO wygrywa, ale traci władzę

Drugie miejsce zajmuje Prawo i Sprawiedliwość, z wynikiem na poziomie 21,88 proc., co daje 124 posłów w Sejmie.

Podium zamyka Konfederacja, na którą chęć oddania głosu deklaruje 14,00 proc. ankietowanych. Daje to ugrupowaniu Krzysztofa Bosaka i Sławomira Mentzena 68 mandatów w Sejmie.

Do Sejmu dostałaby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna, która miałaby w Sejmie 41 posłów. Lewica miałaby z kolei 21 mandatów. Rozwój Plus – 10 posłów.

PSL, Polska 2050 i Partia Razem – zgodnie z wynikami sondażu – nie przekroczyłyby progu wyborczego.

Taki wynik daje Koalicji Obywatelskiej i Lewicy łącznie 145 mandatów. Z kolei PiS, Konfederacja i Konfederacja Korony Polskiej mogłyby liczyć na większość w Sejmie – łącznie te ugrupowania mają 233 posłów.

Zmiany w porównaniu z poprzednim sondażem

W poprzednim sondażu OGB, który został opublikowany 24 września, Koalicja Obywatelska miała wtedy 201 miejsc w Sejmie, a Nowa Lewica 19. Łącznie dawało to 220 posłów, co oznacza, że obecna koalicja rządowa straciłaby władzę.

Koalicja Obywatelska mogła wtedy liczyć na 36,5 proc. poparcia, Prawo i Sprawiedliwość – na 22,6 proc., a chęć oddania głosu na Konfederację deklarowało 13,9 proc. ankietowanych.

Większość w postaci 231 posłów miałyby łącznie ugrupowania prawicowe. Zgodnie z wyliczeniami Prawo i Sprawiedliwość otrzymałoby 125 mandatów, Konfederacja – 63 posłów, a Konfederacja Korony Polskiej – 43. Stawkę uzupełnia Rozwój Plus, wprowadzając dziewięciu posłów do Sejmu.

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