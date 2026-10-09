Nawrocki bezkonkurencyjny. Prezydent liderem nowego sondażu zaufania

Zgodnie z nowym sondażem CBOS, prezydent Karol Nawrocki pozostaje liderem rankingu zaufania do polityków. Zaufaniem darzy go 53 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc. w stosunku do sierpnia), a nie ufa mu 35 proc. (spadek o 1 pkt proc.). Obojętność wobec prezydenta wyraziło 8 proc. ankietowanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wybrało 3 proc.

Sondaż zaufania do polityków. Nawrocki, Kosiniak-Kamysz i Sikorski na podium

Na drugim miejscu ulokował się wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, któremu ufa 45 proc. ankietowanych (wzrost o 1 pkt proc.). Liderowi PSL nie ufa mu 30 proc. (wzrost o 3 pkt proc.). Obojętność wobec niego wyraziło 13 proc. badanych. Odpowiedź "trudno powiedzieć" wskazało 5 proc. badanych.

Podium zamyka wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski, któremu ufa 43 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z sierpniem). Brak zaufania zadeklarowało 35 proc. (wzrost o 6 pkt proc.). Obojętność wobec niego wyraziło 10 proc. ankietowanych. "Trudno powiedzieć" odpowiedziało 4 proc.

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zajął czwarte miejsce. Politykowi KO ufa 39 proc. uczestników sondażu (spadek o 1 pkt proc.). 45 proc. wyraża w stosunku do niego nieufność (wzrost o 5 pkt proc.).

Bosak i Tusk z takim samym zaufaniem, ale premierowi nie ufa zdecydowanie więcej osób

Dalej uplasowali się: lider Konfederacji, szef Ruchu Narodowego, wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak oraz premier Donald Tusk. Obu politykom ufa po 37 proc. ankietowanych. We wrześniu zaufanie do Krzysztofa Bosaka wzrosło o 3 pkt proc., a nieufność spadła o 2 pkt proc. do 32 proc. wskazań. Z kolei szefowi rządu ufa o 2 pkt proc. mniej osób niż w sierpniu, a nieufność do Donalda Tuska wzrosła o 5 pkt proc. – do 51 proc.

Po 31 proc. ankietowanych ufa marszałkowi Sejmu, liderowi Nowej Lewicy Włodzimierzowi Czarzastemu (spadek o 1 pkt proc.) oraz liderowi Konfederacji, prezesowi Nowej Nadziei Sławomirowi Mentzenowi (bez zmian). Marszałkowi Czarzastemu nie ufa 39 proc. badanych (wzrost o 4 pkt proc.). Z kolei brak zaufania do Sławomira Mentzena deklaruje 44 proc. (wzrost o 1 pkt proc.).

Zaufanie do Waldemara Żurka, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, deklaruje 30 proc. pytanych (tyle samo, co w sierpniu). Nie ufa mu nie ufa 28 proc. ankietowanych (wzrost o 6 pkt proc.).

Pierwszą dziesiątkę rankingu zaufania do polityków zamyka szefowa MEN Barbara Nowacka, której ufa 28 proc. ankietowanych (poprzednio nie była ujęta w sondażu). Nie ufa jej 39 proc. badanych.

Sondaż CBOS został przeprowadzony w dniach 14-27 września 2026 roku na reprezentatywnej próbie 956 pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano metodą mieszaną: 63,8 proc. wywiadów przeprowadzono bezpośrednio, 22,6 proc. telefonicznie, a 13,6 proc. przez internet.

Czytaj też:

Tusk wygrywa w sondażu, ale traci władzę. Tak zagłosowaliby Polacy Czytaj też:

Alarm dla Tuska w nowym sondażu. Polacy ocenili premiera