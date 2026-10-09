Tusk odebrał meldunek. "Nie ma miejsca na żaden kompromis"

Premier Donald Tusk poinformował w piątek na platformie X, że odebrał przed chwilą meldunek z trwających działań policji i służb.

"W kwestii bezpieczeństwa polskich dzieci i spokoju w naszych szkołach nie ma miejsca na żaden kompromis" – podkreślił.

Szef rządu podziękował wszystkim za pełne zaangażowanie.

Seria ataków w polskich szkołach

W czwartek w miejscowości Leszczydół-Nowiny (pow. wyszkowski) 15-latek dokonał ataku w szkole przy użyciu noża. Trzy osoby są ranne. 37-letnia woźna, która próbowała zatrzymać napastnika, zmarła na skutek ataku. Napastnika obezwładnił dyrektor szkoły.

Z kolei w środę w Ostrołęce 19-latek zaatakował nożem 9 osób: pięcioro uczniów, dwoje nauczycieli i dwie osoby postronne.

Tego samego dnia policja w Sierpcu udaremniła kolejny planowany atak.

Od czwartkowego wieczora policja zatrzymuje młodzież, która publikuje w internecie nagrania wideo, w którym grozi atakami w szkołach.

Więcej patroli policji przy szkołach

W piątek przed szkołami w całej Polsce przebywają patrole policji.

W czwartek, już po tym, jak doszło do tragicznego ataku 15-latka w szkole w Leszczydole-Nowinach premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z ministrami m.in. edukacji, zdrowia, spraw wewnętrznych i administracji oraz Komendantem Głównym Policji.

Szef rządu zwrócił się do szefów MSWiA i KGP o wydanie decyzji, aby Policja, nie czekając na interwencję, tylko w ramach rutynowego patrolu, przynajmniej raz dziennie pojawiła się w każdej szkole.

Zwiększenie liczby patroli – tłumaczył Donald Tusk – ma związek z ryzykiem i groźbą naśladownictwa oraz "radykalnie niemądrych challenge'ów wynikających z dotychczasowych dramatycznych zdarzeń". Policja w piątek nie potwierdziła doniesień o challengu.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał następnie, że patrole policji w okolicach szkół zostaną wzmocnione, a stosowne polecenia zostały przekazane do komend powiatowych. Policjanci mają wchodzić bezpośrednio do szkół po ustaleniach z dyrektorem placówki.

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