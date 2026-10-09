Akcja policji w szkołach. Zatrzymano 59 osób

"Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych" – poinformowała w piątek (9 października) w serwisie X Komenda Główna Policji.

"Do godziny 17:00 odnotowano 172 zdarzenia, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego" – podano. Mundurowi skontrolowali prawie 35 tys. szkół i zatrzymali 59 osób.

"Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" – podkreślono w komunikacie.

Czarna seria w szkołach na Mazowszu. 15-latek śmiertelnie ranił nożem woźną

Funkcjonariusze weszli do szkół na polecenie premiera Donalda Tuska po tym, jak w ostatnich dniach na Mazowszu doszło do kilku ataków z użyciem noża.

W czwartek (8 października) w szkole podstawowej w Leszczydole-Nowinach pod Wyszkowem 15-letni Wiktor S. zaatakował trzy osoby, w tym 37-letnią pracownicę placówki, która zmarła. Kobieta osierociła dwoje dzieci. Sprawca decyzją sądu trafi na trzy miesiące do schroniska.

Ostrołęka. 19-letni nożownik aresztowany na trzy miesiące

Dzień wcześniej, w środę (7 października), w Zespole Szkół Zawodowych nr 4 w Ostrołęce 19-latek Jakub Z. zaatakował nożem dziewięć osób, w tym pięcioro uczniów i dwoje nauczycieli. W jego plecaku zabezpieczono ładunek wybuchowy domowej roboty. W piątek (9 października) sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla podejrzanego.

Policjanci udaremnili też prawdopodobny atak w szkole w Sierpcu. Zatrzymany 17-latek, który groził, że "zrobi coś złego", usłyszał zarzuty i został aresztowany na dwa miesiące.

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