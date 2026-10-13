Przydacz ujawnił kulisy rozmów z Komisją Wenecką. Chodzi o żonę Czuchnowskiego

W mediach społecznościowych doszło do spięcia między Marcinem Przydaczem, szefem Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta RP, a Wojciechem Czuchnowskim z "Gazety Wyborczej".

Powodem jest decyzja dotycząca Magdaleny Fitas-Czuchnowskiej, tłumaczki z wieloletnim doświadczeniem w obsłudze spotkań dyplomatycznych i międzynarodowych, a prywatnie żony dziennikarza "GW".

Jak ujawnił Przydacz, kobieta została zaproponowana przez Komisję Wenecką jako tłumaczka podczas rozmów jej ekspertów z przedstawicielami Kancelarii Prezydenta. Ostatecznie jednak nie wzięła w nich udziału, ponieważ KPRP wystąpiła o jej wyłączenie.

Przydacz: Mało znany fakt

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej opisał sprawę we wpisie opublikowanym na platformie X. "Mało znany fakt, w rozmowach ekspertów Kancelarii Prezydenta z Komisją Wenecką – zaproponowaną przez Komisję – tłumaczką miała być pani p. M. Fitas-Czuchnowska, prywatnie żona p. W. Czuchnowskiego z Gazety Wyborczej" – napisał Przydacz.

Następnie poinformował o decyzji podjętej na wniosek prezydenckiej kancelarii. "Na wniosek KPRP została wyłączona z tych konkretnych rozmów. Ale pan Wojciech Sadurski członkiem Komisji pozostaje" – dodał. Przydacz nie przedstawił we wpisie szczegółowego uzasadnienia decyzji o wyłączeniu tłumaczki. Zestawił jednak jej związki rodzinne z dziennikarzem "Gazety Wyborczej" z obecnością prof. Wojciecha Sadurskiego w Komisji Weneckiej. Sadurski, konstytucjonalista i profesor prawa, został w marcu 2026 roku powołany do Komisji Weneckiej jako przedstawiciel Polski.

Czuchnowski odpowiada. "PiSowska mściwość"

Na wpis Przydacza ostro zareagował Wojciech Czuchnowski. Dziennikarz zarzucił politykowi, że publicznie ujawnił sprawę, którą jego żona zamierzała zachować w tajemnicy zawodowej. "Moja Żona nie chciała tej sprawy nagłaśniać wychodząc z założenia, że wchodzi ona w zakres zawodowej poufności. Ale p. Przydacz uznał, że sam się pochwali swoim wyczynem – wyeliminowania z rozmów tłumaczki – za to, że jest czyjąś żoną. Tak właśnie wygląda PiSowska mściwość" – napisał Czuchnowski na platformie X.

Dziennikarz podkreślił doświadczenie zawodowe Magdaleny Fitas-Czuchnowskiej, wskazując, że w przeszłości uczestniczyła ona w tłumaczeniu rozmów na najwyższym szczeblu międzynarodowym. "Nie ma znaczenia, że nawet za rządów PiS MagdaFitas miała najwyższe certyfikaty dostępu do informacji niejawnych, że w swoim życiu tłumaczyła rozmowy na szczeblu prezydentów USA i NATO. Dla ludzi w rodzaju Przydacza liczy się tylko to, że jest moją żoną" – stwierdził.

Czuchnowski zarzucił przedstawicielowi Kancelarii Prezydenta, że powodem wyłączenia tłumaczki miało być jej małżeństwo z dziennikarzem krytycznym wobec Prawa i Sprawiedliwości.

Komisja Wenecka i spór o Trybunał Konstytucyjny

Wymiana zdań między Przydaczem a Czuchnowskim nastąpiła na tle prac Komisji Weneckiej dotyczących sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego. Komisja, będąca organem doradczym Rady Europy, zajmowała się kwestią ślubowania sędziów TK i uprawnień prezydenta w tym zakresie.

W opinii przyjętej 9 października eksperci wskazali, że prezydent powinien bez zbędnej zwłoki odbierać ślubowanie od prawidłowo wybranych sędziów. Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta zgłosili zastrzeżenia do części ustaleń.

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