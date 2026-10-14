Przejęcie TVN pod lupą rządu. Jest oficjalne zawiadomienie

W środę Ministerstwo Aktywów Państwowych poinformowało o rozpoczęciu procedury związanej ze zmianą właściciela telewizji TVN. Zawiadomienie dotyczące transakcji wpłynęło do resortu we wtorek wieczorem. Jest to konieczne, ponieważ TVN znajduje się na liście przedsiębiorstw strategicznych, objętych szczególną ochroną państwa.

Jak przekazał Polskiej Agencji Prasowej Przemysław Kuk, dyrektor Departamentu Komunikacji w MAP, ministerstwo przeprowadzi kontrolę zgodnie z obowiązującymi przepisami. Resort zapowiedział, że postępowanie zostanie przeprowadzone w formule ex post, czyli już po sfinalizowaniu transakcji. "MAP będzie prowadził postępowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji" – poinformował Przemysław Kuk.

Przedstawiciel ministerstwa wyjaśnił również, jaki będzie zakres prowadzonej kontroli. "Minister Aktywów Państwowych, działając jako organ kontroli, będzie zobowiązany do przeprowadzenia postępowania administracyjnego w tej sprawie w celu weryfikacji wpływu dokonanej transakcji na bezpieczeństwo lub porządek publiczny w Polsce" – przekazał.

Resort ma 90 dni od otrzymania zawiadomienia na przeprowadzenie postępowania. Oznacza to, że rozstrzygnięcie w sprawie zmiany kontroli nad TVN powinno zapaść najpóźniej w styczniu 2027 roku, o ile bieg ustawowego terminu nie zostanie zmieniony zgodnie z przepisami.

Rząd może nakazać sprzedaż akcji TVN

Postępowanie prowadzone przez Ministerstwo Aktywów Państwowych może zakończyć się na dwa sposoby. Pierwszy scenariusz zakłada wydanie decyzji pozytywnej, oznaczającej brak przeszkód do dalszego wykonywania praw z akcji TVN przez dotychczasowego akcjonariusza po zmianie kontroli właścicielskiej.

Drugi wariant przewiduje decyzję negatywną. W takim przypadku ministerstwo może stwierdzić niedopuszczalność wykonywania praw z akcji spółki.

Konsekwencje mogą być daleko idące. Jak wyjaśniał wcześniej Przemysław Kuk, w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia minister aktywów państwowych może nakazać zbycie akcji TVN w wyznaczonym terminie.

TVN ma nowego właściciela. Transakcja warta 110 mld dolarów

6 października amerykański koncern Paramount Skydance sfinalizował przejęcie Warner Bros. Discovery, dotychczasowego właściciela TVN. Wartość transakcji wyniosła około 110 mld dolarów. W jej wyniku powstał jeden z największych koncernów medialnych na świecie, działający pod nazwą Skydance. Nowa grupa kontroluje m.in. studia filmowe Warner Bros. i Paramount Pictures, platformy streamingowe HBO Max, Paramount+ i Discovery+, a także kanały telewizyjne CBS, CNN, HBO, HGTV, TLC oraz Discovery Channel. W skład koncernu wszedł również polski TVN.

W grudniu 2024 roku rząd Donalda Tuska zdecydował o objęciu TVN i Polsatu szczególną ochroną przewidzianą w przepisach dotyczących kontroli inwestycji.

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