Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Izraela. "Izrael jest na tych terytoriach władzą okupacyjną"

W sobotę na Zachodnim Brzegu Jordanu doszło do ataku na konwój, w którym znajdowali się polscy dyplomaci. Nic im się nie stało.

– Oczekujemy od Izraela pilnych wyjaśnień – powiedział w sobotę rzecznik prasowy MSZ Maciej Wewiór.

Atak nielegalnych izraelskich osadników na konwój m.in. z polskimi dyplomatami

O ataku na dyplomatów na Zachodnim brzegu informował w sobotę portal Al-Dżazira, powołując się na izraelskie Radio Wojskowe. Izraelscy osadnicy zaatakowali na okupowanym Zachodnim Brzegu delegację dyplomatyczną, w której byli przedstawiciele Polski, Francji i Belgii. Napastnicy mieli otoczyć samochody dyplomatów i wybić szybę w jednym z pojazdów.

Sikorski rozmawiał z szefem MSZ Izraela

W poniedziałek wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski rozmawiał ze swoim izraelskim odpowiednikiem Gideonem Sa'arem.

MSZ poinformowało, że głównym tematem rozmowy był atak nielegalnych izraelskich osadników na konwój dyplomatyczny na Zachodnim Brzegu Jordanu, w którym znajdowali się również polscy dyplomaci.

Szef dyplomacji Izraela poinformował Radosław Sikorskiego o przeprowadzonej operacji policyjnej i zatrzymaniach w związku z tym zdarzeniem.

"Strona izraelska poruszyła również kwestię przystąpienia Polski do zainicjowanego przez Wielką Brytanię wspólnego stanowiska 12 państw w sprawie ograniczeń w handlu towarami pochodzącymi z nielegalnych osiedli izraelskich na okupowanych terytoriach palestyńskich" – przekazał resort.

MSZ podkreślił, że Radosław Sikorski podkreślił, że Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy nie są częścią Izraela. "Izrael jest na tych terytoriach władzą okupacyjną, co wiąże się z konkretnymi obowiązkami wynikającymi z prawa międzynarodowego, w szczególności w zakresie ochrony ludności cywilnej" – czytamy.

Resort spraw zagranicznych dodał, że ministrowie omówili także rosyjskie wsparcie dla Iranu oraz sytuację bezpieczeństwa w obu regionach.

"W odniesieniu do rosyjskiej agresji na Ukrainę 🇺🇦 minister Sikorski podkreślił konieczność zwiększenia międzynarodowej presji na Rosję, która jest agresorem, a nie na ofiarę tej agresji" – dodano.

MSZ podkreśla, że "obaj ministrowie zgodzili się, że Polska jest krajem bezpiecznym i przyjaznym dla odwiedzających". "Potwierdza to m. in. rosnąca liczba turystów z Izraela wybierających Polskę jako cel swoich podróży" – wskazano.

Czytaj też:

Atak na konwój z polskimi dyplomatami. Izrael: Zatrzymano osiem osób Czytaj też:

Nowy komunikat polskiego MSZ ws. ataku żydowskich osadników na dyplomatów