W Sejmie miało się odbyć posiedzenie ws. karty LGBT+. "Kancelaria skasowała posiedzenie"

– Trzeba dać odpór homopropagandzie. (…) Trzeba dać odpór indoktrynacji i seksualizacji dzieci od najmłodszych lat. Trzeba nad tym debatować, dyskutować, a zaprosiliśmy bardzo szerokie grono. Zaproszony jest prezydent Rafał Trzaskowski, jego przedstawiciele, MEN, kuratorium oświaty, Rzecznik Praw Dziecka, instytucje społeczne, organizacje, ale również warszawskie kurie diecezjalne, jak również przedstawiciele zgromadzeń protestanckich, które również się wypowiedziały nt. tej karty. Zobaczymy, kto zechce czy da radę się pojawić na 18.30 – mówił prezes Ruchu Narodowego poseł Robert Winnicki w rozmowie z Radiem Maryja.

Jednak ok. godz. 17 poseł poinformował, że decyzją Kancelarii Sejmu posiedzenie zostało odwołane. "We wtorek zwołałem posiedzenie Zespołu Debaty ws. #KartaLGBT. Zaproszenie potwierdzili reprezentanci MEN, kuratorium oświaty, org. społecznych, wspólnot protestanckich etc. O 15:00 ⁦@KancelariaSejmu⁩ skasowała posiedzenie" – informuje Winnicki. Spotkanie odbędzie się o godz. 18.45 w siedzibie Ordo Iuris.

