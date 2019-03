Scheuring-Wielgus pokazała zdjęcie. Ziemkiewicz: Gdyby tylko wiedziała

"Naprawdę lubię poranki w Onet Rano. Wszystko może się wydarzyć" – napisała Scheuring-Wielgus na swoim profilu na Facebooku i udostępniła zdjęcie.

Widać na nim posłankę siedzącą na kolanach lidera zespołu Perfect, Grzegorza Markowskiego. Obok jest jego córka, Patrycja Markowska.

Fotografię z Facebooka Scheuring-Wielgus udostępnił na Twitterze Marcin Rola z serwisu wRealu24. Jego wpis skomentował publicysta "Do Rzeczy" Rafał Ziemkiewicz.

"Gdyby ona wiedziała, że tuli się do człowieka, którego brat jest biskupem, to by dostała drgawek i zaczęła zionąć siarką" – napisał o Scheuring-Wielgus dziennikarz.

O co chodzi? Wyjaśnijmy. Bratem Grzegorza Markowskiego jest Rafał Markowski, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej. A Joanna Scheuring-Wielgus jest od kilku miesięcy na froncie walki z Kościołem.