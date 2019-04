Wałęsa zapowiada wniosek o autolustrację. Pietrzak: Żałosny człowiek

Były prezydent zaatakował też Instytut Pamięci Narodowej. "Teczki te są tak lipnie wykonane, że każdy może sobie udowodnić sfabrykowanie. Już na samym początku, strona 6, Karta kontrolna. Kolejność wpisów nie mogła w oryginale tak wyglądać a brak co najmniej 10 nazwisk tych co kontrolowali tą dokumentację i potwierdzają ten fakt całkowicie udowadnia sfabrykowanie tych teczek" – napisał.

Wałęsa oskarżył też IPN o zorganizowanie "prowokacji na zlecenie", jaką miało być przypisanie mu współpracy z SB. "Sprawa zaczęła się po wyrzuceniu braci Kaczyńskich z pracy w kancelarii prezydenta. W kancelarii ministra Macierewicza ZNAJDOWAŁA SIĘ KOPERTA ZAŁOŻONA PRZEZ MINISTRA Kozłowskiego który zbierał anonimy mówiące o mojej rzekomej współpracy z SB. To były materiały wcześniej wytworzone na zlecenie generałów do wysyłania na różne adresy by niszczyć tym sposobem moje dobre imię. Tak zgromadzone dokumenty przejęte po ministrze Kozłowskim zostały uznane przez niektórych za teczkę agenta Bolka" – czytamy w oświadczeniu byłego prezydenta.

Do zapowiedzi Wałęsy w mocnych słowach odniósł się satyryk Jan Pietrzak. – Lech Wałęsa może się lustrować. Gdy był prezydentem, ukradł wiele swoich akt. Kradł, wyrywał kartki z dokumentów państwowych i nigdy ich nie oddał – powiedział Pietrzak na antenie Polskiego Radia 24.

– Wałęsa już nikogo nie może zaskoczyć, tyle bzdur powiedział. To postać, która do dzisiaj powinna jaśnieć blaskiem. Szkoda, że ten legendarny przywódca okazał się jednak niedoważonym, znerwicowanym człowiekiem – dodał Pietrzak. I dodał: – Pomysł autolustracji jest o tyle właściwy, że były prezydent ma wokół siebie środowisko byłych funkcjonariuszy SB, którzy go prowadzili.