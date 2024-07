Według doniesień gazety, 12 lipca sekretarz obrony USA Lloyd Austin odebrał telefon od ministra obrony Federacji Rosyjskiej Andrija Biełousowa z pytaniem, czy Stany Zjednoczone wiedziały o ukraińskich planach przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Rosji z wykorzystaniem amerykańskiej broni.

Austin był zaskoczony informacją i nie wiedział o planowanej operacji, dlatego strona amerykańska skontaktowała się z Kijowem i przekazała komunikat o następującej treści: "Jeśli zastanawiacie się nad zrobieniem czegoś podobnego, nie róbcie tego".

"Pomimo głębokiej zależności Ukrainy od Stanów Zjednoczonych w zakresie wsparcia wojskowego, wywiadowczego i dyplomatycznego, ukraińscy urzędnicy nie zawsze otwarcie rozmawiają ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami o swoich operacjach wojskowych, szczególnie przeciwko rosyjskim celom za liniami wroga. Operacje te frustrują amerykańskich urzędników, którzy uważają, że nie poprawią one znacząco pozycji Ukrainy na polu bitwy, za to grożą alienacją europejskich sojuszników i rozszerzeniem wojny” – czytamy w publikacji.

Uderzenia na terytorium Rosji

W ostatnich tygodniach trwała dyskusja nad możliwością zezwolenia ukraińskiej armii uderzania w cele na terytorium Rosji. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg oświadczył, że popiera takie rozwiązanie.

Zauważył, że prawo Ukrainy do atakowania uzasadnionych celów wojskowych na terytorium Rosji jest jasno określone w prawie międzynarodowym.

– Ponieważ jest to wojna, którą Rosja rozpoczęła przeciwko Ukrainie, Ukraina ma prawo do samoobrony, co obejmuje również ataki na uzasadnione cele na terytorium Rosji. Dla mnie jest to całkowicie jasne – powiedział.

Pod koniec maja prezydent USA Joe Biden zezwolił Ukrainie na użycie amerykańskiej broni do ataków na cele wojskowe w Rosji, z zastrzeżeniem, że dotyczy to jedynie obwodu charkowskiego. Zgoda nie obejmuje pocisków ATACMS o zasięgu do 300 km.

