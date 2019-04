Ks. prof. Bortkiewicz: Wypowiedzi Franciszka są wykorzystywane jako rewolucyjne wobec nauczania Jana Pawła II

Ksiądz prof. Bortkiewicz odniósł się w swoim felietonie do prób umniejszania świętości Jana Pawła II oraz wykorzystywane przez media wypowiedzi papieża Franciszka. – Pewnym pretekstem stała się wypowiedź Papieża z 2013 roku, wypowiedziana w nieautoryzowanym wywiadzie, popularnym, spontanicznym, a więc niebędącym żadnym formalnym wyrazem nauczania Kościoła. Papież miał powiedzieć w tym wywiadzie: „Jeśli ktoś jest homoseksualistą i z dobrą wolą poszukuje Boga, to kimże jestem, żeby go oceniać”. Tak naprawdę chyba nie wiadomo, co właściwie powiedział Papież, bo agencje powołują się na własny autorytet, a nie na wypowiedzi autoryzowane, bo takich wypowiedzi w tym zakresie nie ma – wskazał.

Ks. prof. Bortkiewicz zwrócił także uwagę, że w obliczu wielu nadinterpretacji i manipulacji medialnych wypowiedzi Franciszka oraz braku stanowczej reakcji na takie praktyki, powinniśmy bronić nauk Jana Pawła II. – Te głosy są tylko potwierdzeniem geniuszu i świętości Jana Pawła II. Nie walczy się zaciekle z czymś, co nie ma znaczenia, nie próbuje się zdyskredytować czegoś, co ma w sobie ogromną wartość. Nauczanie Jana Pawła II jest niezwykle klarowne. Jest jednoznaczne i przede wszystkim jest po prostu mądre i jest prawdziwe. (…) To nauczanie było i jest oparte na świadectwie życia Karola Wojtyły i Jana Pawła II. To nadaje mu wartość i moc – podkreślił.