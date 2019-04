Jakubiak: Nauczyciele przegrają, bo stawiają siebie ponad dzieci

Od zeszłego poniedziałku trwa organizowany przez ZNP oraz FZZ strajk generalny. Mimo tego, udało się przeprowadzić egzaminy gimnazjalne. Było to możliwe m.in. poprzez dopuszczenie do pracy przy nich osób mających uprawnienia pedagogicznie, które na co dzień nie pracują w szkołach. Raczej bez przeszkód przeprowadzone zostaną również egzaminy ósmoklasistów. Pod znakiem zapytania stoją jednak zbliżające się matury.

Do ogromnego zamieszania związanego z sytuacją w oświacie odniósł się rozmowie z Pawłem Lisickim na antenie radiowej Trójki Marek Jakubiak. – Minister Zalewska znalazła sposób, przeprowadziła egzaminy, egzaminy maturalne też pewnie przeprowadzi. Myślę, że to był szach-mat, nasze dzieci miały być zakładnikiem całej tej sprawy – mówił polityk, który wskazał, że miejsce dzieci jest w szkole, a nauczycieli przy dzieciach. Jakubiak stwierdził, że "nauczyciele przegrają, bo stawiają siebie ponad dzieci". – Gdyby nie sprytne posunięcie pani Zalewskiej, dzisiaj byśmy rozmawiali na ten temat, że przez PiS dzieci nie przystąpiły do egzaminów. Dzisiaj wzywają do strajku ci, którzy wcześniej nic nie zrobili, żeby nauczyciele mieli lepiej, nie dali im podwyżek – wskazywał Marek Jakubiak.

Gość Pawła Lisickiego zwrócił uwagę, że warunki pracy nauczycieli nie są tak dramatyczne, jak się wydaje. Jako przykład podał tu możliwość wzięcia rocznego płatnego urlopu dla poratowania zdrowia.