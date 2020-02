Wielki sukces! Polka zaśpiewa na gali oscarowej

W trakcie gali rozdania Oscarów 2020 usłyszymy utwory nominowane do nagrody w kategorii "najlepsza piosenka". Szansę na wyróżnienie mają przeboje: "I Can't Let You Throw Yourself Away" z filmu "Toy Story 4", "(I’m Gonna) Love Me Again" z "Rocketman", "I'm Standing With You" z "Przypływu wiary", "Stand Up" z "Harriet" oraz "Into the Unknown" z animacji "Kraina lodu II". I to właśnie ten ostatni utwór wykona polska wokalistka.

Razem z Katarzyną Łaską na scenie pojawi się osiem innych wokalistek dubbingujących bajkową Elsę. Artystki wesprą wokalnie piosenkarkę Idinę Menzel, która użyczyła głosu księżniczce w oryginalnej wersji językowej filmu "Kraina lodu".

"Długo musiałam czekać na chwilę, w której będę mogła powiedzieć Wam, że zaśpiewam na Oscarach! Teraz kiedy to czytacie jestem już w Los Angeles w wirze przygotowań. Tu gdzie spełniają się marzenia. Trudno mi to pojąć, bo przecież takie rzeczy zdarzają się tylko w snach! Okazuje się, że nie ma na tym świecie nieosiągalnych, zbyt odległych marzeń, takich, na które nie zasługujemy! Jeśli tylko ciężko pracuje się na swój sukces, to ktoś w końcu to doceni! Proszę Was o jedno... nie przestawajcie wierzyć w siebie! Sami najlepiej wiecie, którą wybrać z dróg! Słuchajcie, co serce Wam podpowiada!" – pisze na swoim Instagramie podekscytowana Polka.