Nie żyje autor hitu "Ain't No Sunshine"

Bill Wither, autor takich utworów jak "Ain't No Sunshine", "Just the Two of Us" czy "Lean On Me" nie żyje – poinformowała rodzina muzyka. Artyście aż trzykrotnie przyznano prestiżową nagrodę Grammy's.

"Jesteśmy załamani utratą naszego ukochanego męża i ojca. (...) Swoją poezją i muzyką docierał i łączył ludzi. Choć toczył prywatne życie, blisko rodziny i przyjaciół, jego muzyka na zawsze należy do ludzi. W tych trudnych czasach, modlimy się, by jego muzyka zapewniła komfort i radość fanom" – napisała w oświadczeniu rodzina muzyka. Withers zmarł w poniedziałek w Los Angeles.

Kariera Withersa nie była długa, rozpoczęła się w 1970 roku, by zakończyć się w połowie lat 80. Jego piosenki stały się soundtrackiem niezliczonych oświadczyn i wesel – wskazuje agencja AP. W 2015 roku jego nazwisko umieszczono w Rock and Roll Hall of Fame.