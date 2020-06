Festiwal czytelnictwa w Sanoku. Dżentelmen Tyrmand i czasy PRL-u

Polacy chcą upamiętnić kościół w Odessie. "Wybudowali go polscy przedsiębiorcy”

To był największy polski kościół na Wschodzie. Mówiono, że z odległości stu kilometrów od Odessy było widać jego wieżę. Wybudowali go polscy przedsiębiorcy, ale w 1936 roku NKWD wysadziła go w powietrze. Dziś miejscowa Polonia chce go...