Antonio Banderas zakażony koronawirusem

Gwiazdor kina obchodzi dziś 60. urodziny. Niestety, jak poinformował na swoim profilu na Instagramie, rocznica urodzin nie będzie hucznie świętowana. Banderas jest zakażony koronawirusem.

"Jestem zmuszony świętować 60. urodziny na kwarantannie po pozytywnym wyniku testu na COVID-19, chorobę wywołaną przez koronawirusa" – napisał aktor.

Dodał również, że czuje się dobrze. Jest tylko "trochę bardziej zmęczony niż zwykle".

"Jestem pewien, że wyzdrowieję tak szybko, jak to możliwe, po zaleceniach lekarskich, które - mam nadzieję - pozwolą mi przezwyciężyć proces zakaźny, który dotyka tak wielu ludzi na całej planecie. Skorzystam z tej izolacji, aby czytać, pisać, odpoczywać. Wielkie uściski dla wszystkich" – napisał Banderas.

Antonio Banderas to hiszpański aktor i reżyser filmowy. Do jego największych ról zaliczają się występy w takich filmach jak "Eiva", "Wywiad z wampirem", "Desperado", "Masko Zorro" czy "Filadelfia". Za kreację Salvadora Mallo w filmie "Ból i blask" Pedro Almodovara otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego aktora na festiwalu w Cannes, a także był nominowany do Oscara i Złotego Globa dla najlepszego aktora pierwszoplanowego.

