Pożegnanie z Mockiem

Poznaliśmy go w roku 1999, gdy autor – wtedy 33-letni – wydał świetnie przyjętą „Śmierć w Breslau”.Dała ona początek serii z Mockiem w roli głównej, którą finalizuje obecnie „Błaganie o śmierć”, już 13. tom tego cyklu. Nie jest on chronologiczny, fabuła poszczególnych powieści rozgrywa się w różnym czasie, a na koniec Krajewski cofa się aż do roku 1919.

W Breslau obecne są liczne ślady niedawno zakończonej wojny, a miasto wypełniają „hordy zwolnionych z wojska młodych mężczyzn, wściekłych na cały świat i biednych jak myszy kościelne”. Niebogaty jest też Ebi Mock, młodszy asystent policyjny, pomieszkujący ze swoim ojcem w pokoju nad dawnym sklepem rzeźniczym na odległym osiedlu Klein Tschansch (Księże Małe). Temu znakomitemu policjantowi zawodową karierę, którą w końcu – jak wiemy – zrobi, wybitnie utrudniają skłonności do kobiet, niegdyś nazywanych sprzedajnymi, i alkoholu.