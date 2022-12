ONA to czuje

Grzegorz Brzozowicz II Na słuch II Po czterech latach przerwy Agnieszka Chylińska powraca do swoich rockowo-bluesowych korzeni.

„Po latach muzycznych eksperymentów wracam do siebie, wracam do Was wciąż ta sama, choć jak zawsze nigdy taka sama…”. A mieliśmy już Chylińską w wersji grunge’owej, metalowej, tanecznej czy poprockowej. I od razu przyznaję, że to „nowe-stare” oblicze wokalistki bardzo mnie przekonuje. Bez kombinowania, bez natrętnej elektroniki, za to mocnym głosem.