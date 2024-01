Do zobaczenia II Kolejna nowa – po „Wawelu Zaginionym” i „Wawelu Odzyskanym” – wystawa stała „Wawel Podziemny. Lapidarium” to „nieznany dotąd zbiór nowożytnych detali architektonicznych i kamiennych rzeźb odkrywanych podczas badań i zabezpieczanych w czasie prac konserwatorskich od XIX w. do czasów współczesnych”.

Aby obejrzeć wawelskie lapidarium, należy zejść do renesansowych piwnic pod wschodnim skrzydłem pałacu królewskiego. I już sama ta przestrzeń jest częścią narracji.