Kuszenie Witkacego

Zadeklarowany ateista, ale wychowany w tradycji chrześcijańskiej, obcujący z nią nieustannie, odnosił się do niej w swojej twórczości. Robił to Stanisław Ignacy Witkiewicz w sposób kontrowersyjny, bywało, że prześmiewczy, który mógł bulwersować.
Wiódł życie, o którym przy konfesjonale mógłby opowiadać godzinami. A jednak wystawiany jest w takim miejscu jak Muzeum Archidiecezji Warszawskiej.
„Warto nie poprzestawać na powierzchownym ich [dzieł Witkiewicza] oglądaniu, lecz spróbować wejść w ten świat, który pozwoli odkrywać nowe, często zaskakujące treści” – pisze kurator wystawy Anna Żakiewicz.
Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
