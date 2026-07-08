Były prezes TVP blisko nowej posady. Wygrał konkurs

Mateusz Matyszkowicz wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie. Jak relacjonował portal Teatr dla Wszystkich, do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego wpłynęło dziewięć ofert. Do drugiego etapu dopuszczono trzech kandydatów. Pięć pozostałych zgłoszeń nie spełniło wymagań formalnych. Po przeprowadzeniu rozmów komisja konkursowa przeprowadziła głosowanie, w wyniku którego wyłoniła Matyszkowicza jako kandydata na stanowisko dyrektora teatru.

"Komisja brała pod uwagę przede wszystkim znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, doświadczenie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, kompetencje osobiste i zawodowe kandydatów oraz przedstawiony program funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Juliusza Osterwy. W ocenie komisji Mateusz Matyszkowicz najlepiej spełnił wszystkie wskazane kryteria i wykazał największe predyspozycje do kierowania lubelską sceną" – czytamy.

Ostateczną decyzję podejmie samorząd

Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ostateczną decyzję podejmie Zarząd Województwa Lubelskiego. Od kwietnia 2025 r. obowiązki dyrektora teatru pełni Krzysztof Adamczuk.

Marszałkiem województwa lubelskiego jest Jarosław Stawiarski z Prawa i Sprawiedliwości. Branżowy portal Wirtualnemedia.pl zauważył, że region wspierał finansowo m.in. organizację "Wystrzałowego Sylwestra z Republiką na Lubelszczyźnie". Województwo dołożyło do ubiegłorocznej imprezy 1,23 mln zł.

Kim jest Mateusz Matyszkowicz?

Mateusz Matyszkowicz jest filozofem, publicystą, tłumaczem i menedżerem kultury. Ukończył studia filozoficzne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Jest autorem książek i esejów poświęconych filozofii oraz kulturze współczesnej, a także tłumaczem tekstów filozoficznych.

W przeszłości pełnił m.in. funkcję redaktora naczelnego kwartalnika "Fronda". Był także dyrektorem TVP Kultura oraz TVP1. W 2019 r. został członkiem zarządu Telewizji Polskiej, a w latach 2022-2023 pełnił funkcję prezesa TVP.

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