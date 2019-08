Jerzy Stępień się wygadał? "Ta bomba wybuchnie w okolicy wyborów"

Według ustaleń Onetu Łukasz Piebiak miał aranżować i kontrolować akcję, której celem było skompromitowanie części sędziów krytycznych wobec reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym szefa stowarzyszenia "Iustitia" prof. Krystiana Markiewicza.

Wczoraj Piebiak podał się do dymisji. Teraz Onet ujawnił nowy wątek tej sprawy, który dotyczy innego sędziego, Jakuba Iwańca. Po tej publikacji Ziobro skrócił delegację Iwańca do resortu sprawiedliwości w trybie natychmiastowym.

Były prezes TK Jerzy Stępień, który aferę w Ministerstwie Sprawiedliwości komentował w TVN24, ocenił, że premier Morawiecki powinien zdymisjonować Ziobrę, bo jako prokurator generalny "w tej konkretnej sytuacji nie jest w stanie wypełniać swoich ustawowych i konstytucyjnych funkcji w stosunku do postępowania, które będzie dotyczyło jego najbliższych współpracowników".

Według Stępnia, jeśli prezes PiS Jarosław Kaczyński nie podejmie radykalnych kroków, to jesienią przed wyborami "wybuchnie bomba".

– Uważam, że nam panujący w tym naszym państwie, czyli pan prezes (Jarosław) Kaczyński, dostrzega i jako prawnik widzi grozę całej tej sytuacji. Jeśli nie podejmie jakichś stosownych, szybkich działań w stosunku do ministra sprawiedliwości i do całej tej wierchuszki ministra sprawiedliwości, to to będzie bomba, która wybuchnie na pewno w okolicy wyborów – przekonywał były szef Trybunału.

Sędzia z tekstu Onetu wyrzucony przez Ziobrę. "W trybie natychmiastowym"