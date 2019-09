Zaskakujące doniesienia niemieckiej gazety o Januszu Wojciechowskim

Niemiecki tygodnik pisze, że Wojciechowski, który jest kandydatem na stanowisko unijnego komisarza ds. rolnictwa, znalazł się pod lupą Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF.

Powodem toczącego się postępowania są rzekome nieprawidłowości przy zwrotach kosztów podróży. Zarzuty dotyczą lat 2004–2014, gdy Wojciechowski był europosłem. Anonimowe źródło z Parlamentu Europejskiego podało, że chodzi o "pięcioliczbową" sumę, czyli kilkadziesiąt tysięcy euro.

Polityk w rozmowie z tygodnikiem powiedział, że z własnej inicjatywy oddał 11250 euro w okresie 2009–2011. Chodziło o "niewystarczająco udokumentowane" koszty podróży. Trwające postępowanie ma dotyczyć – według "Spiegela' – innych sytuacji.

Ze względu na toczące się śledztwo zarówno Komisja Europejska, jak i współpracownicy desygnowanej na szefową KE Ursuli von der Leyen odmówili zajęcia stanowiska w tej sprawie – czytamy. Z kolei Wojciechowski skomentował te doniesienia na Twitterze.

"29 maja br. OLAF doręczył mi dokument «Summary of the facts concerning the person concerned», sporządzony po zakończeniu dochodzenia. Na ponad tysiąc zbadanych moich rozliczeń z lat 2009-2016, jedynie w kilku znaleziono omyłki pisarskie i rachunkowe, nie powodujące szkody" – napisał polityk.

Nazwiska nowych unijnych komisarzy mamy poznać już w najbliższy wtorek, 10 września.

