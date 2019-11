"Rz": Wielki koncern idzie do likwidacji. W tle spór ministrów

Polska Grupa Zbrojeniowa, do której należy kilkadziesiąt spółek zbrojeniowych, ma być likwidowana. Jej struktury wraz z Inspektoratem Uzbrojenia MON utworzą nową Agencję Uzbrojenia – pisze w czwartek "Rz".

Zadaniem Agencji będzie pozyskiwanie sprzętu dla polskiej armii. Cały proces jej powstania, łącznie z likwidacją PGZ, ma się odbyć szybko, w ciągu kilku miesięcy. Według ustaleń "Rz" odpowiednie decyzje polityczne w tej sprawie zapadły już w PiS.

Dziennik informuje nieoficjalnie, że likwidacja PGZ to efekt walki o wpływy w rządzie. "Politycy związani z szefem MON Mariuszem Błaszczakiem nie chcą dopuścić do tego, by zbrojeniowy potentat był nadzorowany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych kierowane przez wicepremiera Jacka Sasina" – czytamy.

"Rzeczpospolita" podaje, że w struktury Agencji wejdzie tylko PGZ, natomiast spółki, które należą do koncernu, będą działać samodzielnie, ale pod pełną kontrolą MON. "O wszelkich szczegółach związanych z powołaniem Agencji Uzbrojenia będziemy informować na bieżąco" – brzmi odpowiedź Ministerstwa Obrony.

Jak czytamy w gazecie, do resortu Sasina wejdzie tylko kilka spółek z PGZ zajmujących się produkcją cywilną.