Były minister w rządzie PO: Dziękuję premierowi Morawieckiemu

Profesor Zembala to jeden z najsłynniejszych polskich kardiochirurgów. Od czerwca do listopada 2015 r. był ministrem zdrowia w rządzie Ewy Kopacz.

– Zanim zaczniesz krytykować innych, pokaż, co ty sam co zrobiłeś, pokaż i udowodnij co zrobiłeś. – Najłatwiej jest mówić: "wprowadźmy nowy system". Ale kiedy dochodzi do szczegółów, zaczynamy mieć problemy z pewnymi definicjami i standardami – stwierdził Zembala w TVN24.

Były minister podziękował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że "był na tyle odważny, że nie zlikwidował NFZ". – Byłaby to wielka i nieodpowiedzialna decyzja – podkreślił.

Zembala tłumaczył, że kiedy toczyła się debata polityków o likwidacji NFZ, Morawiecki "był na tyle odważny jako premier, że powiedział: stop, to jest potrzebne, bo inaczej byłby niewyobrażalny chaos".

Profesor zauważył również, że ostatnio dużo mówi się o onkologii. Jego zdaniem w tej dziedzinie sporo poprawiło się w ostatnich kilkunastu latach. – Nastąpiła znacząca poprawa dostępności do leczenia specjalistycznego, ale i skuteczności tego leczenia – ocenił Zembala.