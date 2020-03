Łukasz Szumowski: Możemy mieć 10 tysięcy zakażonych

– Wszystkie dane, które mamy z krajów europejskich, nie mówiąc o danych z Chin, mówią, że przyrost liczby zakażonych rośnie wykładniczo – tłumaczył Szumowski w Polsat News.

Minister powiedział, że mniej więcej co tydzień liczba chorych przybywa "o jedno zero". – Będziemy robić wszystko, żeby przygotowywać się na taką falę zachorowań – zapewnił.

Szef resortu zdrowia podkreślił, że spodziewa się bardzo znacznego wzrostu zachorowań. – Na koniec tego tygodnia myślę, że to będzie 1500, może trochę więcej chorych. W następnym tygodniu to może być dobrych kilka tysięcy, jak nie dochodzenie do liczby 10 tysięcy – powiedział Szumowski.

Jednocześnie podkreślił, że większość osób zakażonych koronawirusem nie musi przebywać w szpitalu. Dodał, że być może za rok lub dwa wirus z Wuhan będzie funkcjonował tak, jak inne koronawirusy i wszystkie społeczeństwa uzyskają pewną odporność.

Pytany, ile jeszcze potrwa zamknięcie szkół, restauracji, kin itp. Szumowski powiedział, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta na podstawie bilansu zachorowań z końca tego tygodnia.

Najnowszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce to 177 osób chorych i 4 zgony.