Prezydent zaprosił Barskiego do Pałacu Prezydenckiego

Kancelaria Prezydenta przekazała informację o spotkaniu prezydenta z Prokuratorek Krajowym. Andrzej Duda zaprosił Dariusza Barskiego na jutro na godzinę 10.00 do Pałacu Prezydenckiego.

Sprawa ma najprawdopodobniej związek z wydarzeniami przed siedzibą Prokuratury Krajowej, do których doszło w poniedziałek. Dariusz Barski próbował wejść do siedziby prokuratury, ale zostało mu to uniemożliwione.

W liście otwartym do ministra sprawiedliwości Adama Bodnara Dariusz Barski domaga się faktycznego umożliwienia mu pełnienia funkcji prokuratora krajowego. Chodzi mu m.in. o zobowiązanie podległych ministrowi prokuratorów do powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających prok. Barskiemu realizację jego ustawowych uprawnień.

Wyrok SN

Przypomnijmy, że w piątek Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – uznała Izba Karna SN. Decyzji tej nie uznaje Adam Bodnar.

"Neosędziowie SN bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące" – oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. "Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury" – zapowiedział.

To, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości jest bacznie obserwowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sekretarz stanu w jego kancelarii Andrzej Dera podkreśla, że "państwo nie działa tak, jak powinno działać", a odpowiedzialni za to są premier Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

– Podważane są wyroki, podważane są statusy sędziów, w tej chwili będą podważane wszystkie statusy prokuratorów. Możemy powiedzieć – w skrócie – że wymiar sprawiedliwości w Polsce przestał działać – stwierdził Dera na antenie TV Republika, dodając, że obecnie w Polsce nie ma praworządności.

