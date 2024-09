Prezydent Duda: Jak ktoś tak mówi, to wpisuje się w politykę Putina

W poniedziałek wieczorem w wywiadzie dla Polsat News prezydent Andrzej Duda został zapytany o wypowiedź wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, który powiedział, że jeśli nie będzie rozwiązana kwestia Wołynia pomiędzy Warszawą i Kijowem, to jego zdaniem nie ma miejsca dla Ukrainy w Unii Europejskiej.

– Uważam, że bez zakończenia tej sprawy, bez uszanowania i upamiętnienia ofiar nie ma mowy o wejściu Ukrainy do Unii Europejskiej – stwierdził Kosiniak-Kamysz o upamiętnieniu ofiar Rzezi Wołyńskiej.

Duda o "wpisywaniu się w politykę Putina" w kontekście Ukrainy, UE i Wołynia

Duda wyraził opinię, że Władimir Putin zdecydował się zaatakować Ukrainę, by zatrzymać jej integrację z Unią Europejską. – Jeżeli ktoś mówi w związku z tym, że będzie blokował dostęp Ukrainy do Unii Europejskiej, to tym samym wpisuje się w politykę Władimira Putina. No nie wiem czy taka jest intencja obecnie rządzących – skomentował prezydent.

– Chciałbym wiedzieć co konkretnie mają na myśli panowie ministrowie, panowie premierzy, kiedy formułują takie stwierdzenia. To kwestie trudne, także takie, które dla samych Ukraińców, co trzeba wziąć pod uwagę, były zamilczane przez całe lata – dodał.

Prezydent o Rosji na szczycie ONZ

Prezydent Duda bierze udział w szczycie ONZ. Na zjeździe przyjęto "Pakt dla Przyszłości" mający być odpowiedzią na nowe globalne wyzwania i elementem wzmocnienia współpracy międzynarodowej państw.

Andrzej Duda wygłosił na forum ONZ przemówienie, podczas którego mówił m.in. o potrzebie zwiększenia skuteczności i transparentności działania systemu Narodów Zjednoczonych oraz o naruszaniu Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego przez Rosję. – Będąc stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, Rosja powinna wspierać zarówno Kartę Narodów Zjednoczonych, jak i prawo międzynarodowe. Jednak przeprowadzając atak na suwerenne państwo, Rosja zarzuciła to zobowiązanie. Nie może już twierdzić, że chroni bezpieczeństwo systemu międzynarodowego i innych narodów – powiedział Duda.

Prezydent spotkał się z w formacie bilateralnym kilkoma przywódcami, w tym z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. Głowa państwa przekazała w wypowiedzi dla mediów, że ma przed sobą jeszcze m.in. spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego think tanku Atlantic Council w kwestii rozwiania inicjatywy Trójmorza.

