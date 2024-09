Duda rozmawiał Guterresem na kilka tematów. Przed prezydentem spotkanie nt. Trójmorza

Na zjeździe przyjęto "Pakt dla Przyszłości" mający być odpowiedzią na nowe globalne wyzwania i elementem wzmocnienia współpracy międzynarodowej państw. Andrzej Duda wygłosił na forum ONZ przemówienie, podczas którego mówił m.in. o potrzebie zwiększenia skuteczności i transparentności działania systemu Narodów Zjednoczonych oraz o naruszaniu Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego przez Rosję.

Prezydent Duda o "Pakcie dla Przyszłości"

– Wczoraj został tutaj przyjęty przez aklamację, przez państwa członkowskie, mimo próby zdestabilizowania przez Rosję, Rosja próbowała wprowadzić swoje poprawki do ostatecznej wersji paktu, żeby poprawić język tego paktu. Mimo wszystko to się nie udało dzięki twardej postawie państw członkowskich. M.in. my głosowaliśmy przeciwko tym rosyjskim propozycjom. Nie udało się to i ostatecznie Rosja skapitulowała, pakt został przyjęty przez aklamację, co jest bardzo ważne, bo język paktu, z którego Rosja nie jest zadowolona, stanie się teraz oficjalnym językiem obowiązującym – stwierdził prezydent Andrzej Duda w USA.

Spotkanie z António Guterresem

Prezydent spotkał się z w formacie bilateralnym kilkoma przywódcami, w tym z sekretarzem generalnym ONZ António Guterresem. – Rozmawialiśmy o sytuacji na Ukrainie, o warunkach, na jakich możliwe byłoby podejmowanie inicjatyw pokojowych, rozmawialiśmy także o lokalizacji w Warszawie agencji Narodów Zjednoczonych ds. świadczenia usług, o Pakcie dla Przyszłości, a także omawialiśmy te kończące się dziewięć lat współpracy. Podziękowałem sekretarzowi za wszystkie wizyty w Polsce i za życzliwość, z jaką podchodził do polskich postulatów – powiedział prezydent.

Spotkanie ws. Trójmorza

Głowa państwa przekazała, że ma przed sobą jeszcze m.in. spotkanie z przedstawicielami amerykańskiego think tanku Atlantic Council. – Będziemy rozmawiali o związanych z inicjatywą Trójmorza, z jej rozwojem w najbliższych latach. To bardzo ważna dla mnie dyskusja – powiedział Andrzej Duda.

Sekretarz generalny ONZ wskazał rozmaite zagrożenia

W kwestii "Paktu dla Przyszłości" sekretarz generalny ONZ António Guterres wymienił wśród globalnych wyzwań m.in. konflikty i przemoc, nierówność i niesprawiedliwość, populizm oraz ekstremizm, ubóstwo, głód, dyskryminację, mizoginię i rasizm.

Wskazał też na "nowe, fundamentalne zagrożenia". "Począwszy od szalejącego chaosu klimatycznego i degradacji środowiska, aż po technologie takie jak sztuczna inteligencja, rozwijająca się w próżni etycznej i prawnej" – napisał w swoim artykule przed rozpoczęciem szczytu.