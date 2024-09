Andrzej Duda ma stanąć przed sądem. Podano termin rozprawy

"Wielu twierdziło, że to niemożliwe, by Ośrodkowi udało się postawić przed sądem prezydenta państwa. Zrobiliśmy to jednak, mimo tego, że nikt przed nami tego jeszcze nie zrobił" – przekazał OMZRiK w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda ma stanąć przed sądem za słowa o filmie "Zielona granica"

Poszło o wypowiedź prezydenta na temat filmu "Zielona granica" w reżyserii Agnieszki Holland. We wrześniu 2023 r. na antenie TVP Info Duda użył określenia "tylko świnie siedzą w kinie" w stosunku do ludzi, którzy obejrzeli "Zieloną granicę".

– Nie dziwię się, że funkcjonariusze Straży Granicznej, którzy zapoznali się z tym filmem, użyli tego hasła "tylko świnie siedzą w kinie", znanego nam z czasów okupacji hitlerowskiej, kiedy w naszych kinach pokazywano propagandowe filmy hitlerowskie – powiedział prezydent. Dodał, że jego zdaniem film "oczernia polskich funkcjonariuszy".



Pierwsza rozprawa za rok

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych poinformował, że Sąd Okręgowy w Warszawie "wyznaczył datę pierwszej rozprawy w procesie, w którym pozwaliśmy Andrzeja Dudę za znieważanie obywateli własnego państwa". Rozprawa ma odbyć się 24 października 2025 r. o godzinie 10:00 przed Sądem Okręgowym w Warszawie.

"Sprawa będzie odbywała się zdalnie, każdy z państwa będzie miał więc możliwość dołączenia do niej siedząc przed ekranem własnego komputera. Przed rozprawą podamy do ogólnej wiadomości link umożliwiający zalogowanie się do sprawy i oglądanie jej w charakterze publiczności. Istnieje też możliwość przyjścia do sądu i oglądania rozprawy na żywo, taki zamiar trzeba jednak zgłosić sądowi co najmniej 3 dni przed rozprawą" – napisał OMZRiK na swoim profilu na Facebooku.

Informacja ta zbiegła się w czasie z festiwalem filmowym w Gdyni, na którym "Złota granica" została nagrodzona Złotymi Lwami.

Ośrodek walczący z prawicą

"Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych to organizacja, która pod płaszczykiem tolerancji i przy pomocy kłamstw oraz manipulacji w rzeczywistości prowadzi walkę z prawicą" – pisał w 2019 r. na łamach "Do Rzeczy" Jan Fiedorczuk.

O Rafale Gawle, założycielu Ośrodka, zrobiło się ponownie głośno po tym, jak w strachu przed polskim wymiarem sprawiedliwości zbiegł do Norwegii.

