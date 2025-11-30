Futra i miejsce w szeregu

Tym, co podzieliło niedawno głosujących w Sejmie posłów PiS i podniosło obawy o konflikt partii z prezydentem Nawrockim, okazały się tzw. ustawy prozwierzęce. Spór, który w dobie geopolitycznych konwulsji mógłby wydać się sprawą drugorzędną, budzić ma przy ul. Nowogrodzkiej żywiołowe emocje.