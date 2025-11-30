Futra i miejsce w szeregu
Udostępnijdodaj Skomentuj
Opinie
  • Dariusz WieromiejczykAutor:Dariusz Wieromiejczyk

Futra i miejsce w szeregu

Dodano: 
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki
Jarosław Kaczyński i Karol Nawrocki Źródło: PAP
Spode łba II Zaskakujące spory rodzą się, po raz kolejny, w łonie największej polskiej partii opozycyjnej.

Tym, co podzieliło niedawno głosujących w Sejmie posłów PiS i podniosło obawy o konflikt partii z prezydentem Nawrockim, okazały się tzw. ustawy prozwierzęce. Spór, który w dobie geopolitycznych konwulsji mógłby wydać się sprawą drugorzędną, budzić ma przy ul. Nowogrodzkiej żywiołowe emocje.

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
Czytaj także