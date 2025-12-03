Rozbójnicy Ali Baby

Nagły upadek tak wpływowej postaci przybrać może burzliwy przebieg. W udzielanych publicznie wywiadach Jermak użala się na „cały ten brud, skierowany przeciw niemu”. „Jeszcze większą odrazą napełnia mnie brak wsparcia ze strony tych, którzy znają całą prawdę”. Polityk zapowiada „pójście na pierwszą linię frontu” i gotowość do bolesnego odwetu za każdy wymierzony w niego atak. Andrij Jermak wie dużo, i oddawane przez niego ciosy mogą być bolesne i celne.