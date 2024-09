"Ta władza zostanie odsunięta". Mocne słowa z Pałacu Prezydenckiego

Dariusz Barski próbował wejść do siedziby Prokuratury Krajowej, aby pełnić swoją funkcję, nie został jednak wpuszczony. Incydent wywołał wiele komentarzy.

To, co dzieje się w wymiarze sprawiedliwości jest bacznie obserwowane przez prezydenta Andrzeja Dudę. Sekretarz stanu w jego kancelarii Andrzej Dera podkreśla, że "państwo nie działa tak, jak powinno działać", a odpowiedzialni za to są premier Donald Tusk oraz minister sprawiedliwości Adam Bodnar.

– Podważane są wyroki, podważane są statusy sędziów, w tej chwili będą podważane wszystkie statusy prokuratorów. Możemy powiedzieć – w skrócie – że wymiar sprawiedliwości w Polsce przestał działać – stwierdził Dera na antenie TV Republika.

Prezydent podejmie działania?

Polityk przypomniał, że prezydent Polski jest "strażnikiem konstytucji". Andrzej Duda nie zamierza czekać bezczynnie, aż chaos sądownictwie doprowadzi do całkowitego paraliżu państwa.

– Myślę, że będą tu bardzo konkretne reakcje związane z tym, że konstytucja w Polsce przestała być stosowana przez różne instytucje. Ewidentnie wymiar sprawiedliwości pogrążył się chyba w największym kryzysie od początku istnienia naszego państwa – powiedział.

– ślę, że w najbliższych godzinach, czy dniach pan prezydent podejmie działania w celu uratowania elementarnego porządku naszego kraju (...) Pierwsza rzecz to jest wezwanie do przestrzegania konstytucji i fundamentów funkcjonowania naszego państwa (...) a jeżeli te działania będą potęgowane, będzie to groziło rozchwianiem naszego państwa to są inne możliwości demokratyczne, które doprowadzą do tego, że ta władza zostanie odsunięta – dodał Dera.

