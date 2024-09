"Jak w republikach bananowych". W sieci wrze po incydencie pod siedzibą prokuratury

Dariusz Barski próbował w poniedziałek wejść do siedziby Prokuratury Krajowej, jednak zostało mu to uniemożliwione przez funkcjonariuszkę Służby Więziennej ochraniającą budynek. Skierowała ona prokuratora Barskiego do biura przepustek.

Przypomnijmy, że w piątek Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – uznała Izba Karna SN. Decyzji nie uznał minister sprawiedliwości Adam Bodnar, stwierdzając, że "neosędziowie SN bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości".

Posłowie opozycji i komentatorzy ostro krytykują uniemożliwienie Barskiemu sprawowania jego funkcji. W sieci pojawiło się wiele wpisów wskazujących na bezprawne działania obecnej władzy.

"Super. W świat idą obrazki jak ekipa Bodnara i Tuska odmawia wykonania orzeczenia Sądu Najwyższego odwołując się do tępego argumentu siły. Jak w republikach bananowych" – napisał polityk Suwerennej Polski Patryk Jaki.

"To już naprawdę są standardy białoruskie w wykonaniu bodnarowców" – ocenił poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk.

"Skandal‼️ Legalny Prokurator Krajowy Dariusz Barski nie jest wpuszczany do swojej siedziby. Miejsce jego pracy okupuje Adam Bodnar" – stwierdził dziennika TV Republika Tomasz Kalinowski.

"Dariusz Barski, legalny @PK_GOV_PL musi czekać na przepustkę i nie jest pewien jej otrzymania. Szokująca skala bezprawia bodnarowców. Potworny obraz państwa zarządzanego przez bolszewickich aktywistów" – napisał dziennikarz Wojciech Mucha.

"Jesteśmy świadkami przestępstwa. Prokurator Barski nadal niedopuszczony do pełnienia obowiązków" – ocenił Robert Bąkiewicz.

"Legalny Prokurator Krajowy Dariusz Barski nie został wpuszczony do swojego miejsca pracy – do Prokuratury Krajowej. Tak więc bodnarowcy kolejny raz udowadniają, że mają za nic konstytucję i obowiązujące prawo. Kiedyś przyjdzie im za to odpowiedzieć. Przyjdzie kara dla Bodnara" – napisał poseł PiS Kazimierz Smoliński.

