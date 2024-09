Barski napisał list do Bodnara. "Odblokowanie gabinetu"

"W niedzielę, 29 września, Dariusz Barski wystosował list otwarty do Adama Bodnara. Domaga się faktycznego umożliwienia mu pełnienia funkcji prokuratora krajowego. Chodzi mu m.in. o zobowiązanie podległych Adamowi Bodnarowi prokuratorów do powstrzymania się od jakichkolwiek działań uniemożliwiających prok. Barskiemu realizację jego ustawowych uprawnień" – cytuje list "Rzeczpospolita". "A w pierwszej kolejności – o odblokowanie dostępu do siedziby Prokuratury Krajowej i mojego gabinetu" – napisał we wspomnianym piśmie prok. Barski.

Przypomnijmy, że w piątek Sąd Najwyższy orzekł, że Dariusz Barski został powołany na stanowisko prokuratora krajowego prawidłowo. "Przywrócenie ze stanu spoczynku i powołanie Dariusza Barskiego na prokuratora krajowego w 2022 r. miało wiążącą podstawę prawno-ustrojową i było prawnie skuteczne" – uznała Izba Karna SN. Decyzji tej nie uznaje Adam Bodnar. "Neosędziowie SN bronią własnych stanowisk i upolitycznienia wymiaru sprawiedliwości. Chcą zablokować proces rozliczeń. Dzisiejsze stanowisko trzech neosędziów nie jest uchwałą Sądu Najwyższego i nie jest wiążące" – oświadczył minister sprawiedliwości i prokurator generalny. "Nie zejdę z obranej drogi przywracania obywatelom niezależnego sądownictwa i prokuratury" – zapowiedział.

Uzurpatorzy od Korneluka. PiS składa pismo na policję

Posłowie PiS domagają się od policji "przywrócenia porządku prawnego". Chodzi o legalnego Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego. Posłowie PiS zorganizowali konferencję prasową przed budynkiem Komendy Głównej Policji w Warszawie. – Uzurpatorzy, którzy okupują budynek prokuratury, zgodnie z decyzją Sądu Najwyższego, powinni natychmiastowo opuścić ten budynek i udostępnić, zgodnego z prawem Prokuratorowi Krajowemu, czyli prokuratorowi Barskiemu. Dzisiaj przedkładamy pismo do Komendanta Głównego Policji z informacjami z uzasadnieniem dlaczego powinna być egzekwowana uchwała Sądu Najwyższego. Jesteśmy świadkami podważania prawa, praworządności. Nie ma czegoś takiego jak "neosędzia", a ta decyzja Sądu Najwyższego jest wiążąca. Pan sędzia Kapiński jest niekwestionowanym autorytetem m. in. dla sędziego Tulei. Dla wszystkich, którzy odbywają aplikację jest to osoba, od której można czerpać wiedzę i jego podręczniki są wręcz legendarne. Także uzasadnienie, które przedstawił, jest miażdżące dla Prokuratora Generalnego Adama Bodnara. Tak naprawdę dzisiaj wiemy, że popełniono przestępstwo polegające na próbie usunięcia siłowo Prokuratora Krajowego Barskiego z gabinetu – mówi Jacek Ozdoba.

Prokuratura wykonała kolejny ruch w sprawie Romanowskiego

