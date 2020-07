"To jest obrzydliwe po prostu". Semka odpowiada Tuskowi

W nocy z 28 na 29 lipca, grupa osób podpisujących się jako "Siej zamęt", "Poetka" i "Stop bzdurom" sprofanowała pomnik Chrystusa znajdujący się na Krakowskim Przedmieściu oraz znieważyła inne warszawskie pomniki, przymocowując na nich tęczową flagę LGBT, w niektórych miejscach zostawiono też kartki z "przesłaniem" "Jeb..e się ignoranci".

Do akcji środowisk LGBT odniósł się na Twitterze m.in. były premier, przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej Donald Tusk. "Jako szef europejskich chrześcijańskich demokratów chciałbym przypomnieć, że Jezus stał zawsze po stronie słabszych i krzywdzonych, nigdy po stronie opresyjnej władzy" – tłumaczy na Twitterze polityk.

"To jest obrzydliwe po prostu"

– Stworzona jest już ideologia dająca jednej z grup społecznych większe prawa w imię domniemanych lub niekiedy prawdziwych krzywd z przeszłości. To znaczy można dokonywać ataku na symbol chrześcijan i jednocześnie mówić "ale o co chodzi, przecież to jest tylko pomnik, a tymczasem – jak twierdzą działacze homoseksualni – wypadki zaszczuwania homoseksualistów są sto razy bardziej drastyczne – komentował prowokację w Warszawie Piotr Semka.

– To jest taka metoda, która powołuje się na swoje krzywdy jako carte blanche do tego, żeby krzywdzić innych. I stosowana jest druga metoda, bardzo sprytna, mówienia, że "gdyby Jezus żył", to nie miałby nic przeciwko fladze tęczowej – tłumaczył dziennikarz na antenie Polskiego Radia 24.

Semka w ostrych słowach odniósł się także do wypowiedzi Donalda Tuska na temat prowokacji.

– To już jest obrzydliwe po prostu. (...) To jest właśnie to, sugerowanie, co by Jezus powiedział, gdyby zobaczył, że ktoś chce z jego figury zrobić miejsce demonstracji organizacji LGBT. To jest bardzo smutne, przygnębiające wręcz – podkreślił dziennikarz.