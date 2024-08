PKW jako młot na opozycję

PKW ma jeszcze rozstrzygnąć losy corocznej subwencji dla PiS. Ta decyzja do zamknięcia tego wydania „Do Rzeczy” jeszcze nie zapadła, ale prawdopodobne jest zawieszenie wypłat na działalność partii Jarosława Kaczyńskiego aż na trzy lata.

W sieci krąży dowcip: „Dlaczego PKW chce obciąć subwencje Kaczyńskiemu na trzy lata? Bo akurat za trzy są kolejne wybory do Sejmu”. Ten czarny humor sygnalizuje podejrzenie wielu Polaków, że decyzja komisji to wynik presji politycznej. I Platforma Obywatelska – czy szerzej: obecna koalicja – zrobiła dużo, by te podejrzenia uprawdopodobnić.