"Washington Post" skasował tekst kłopotliwy dla Kamali Harris

"New York Post" zarzuca "Washington Post", że dziennik usunął na jakiś czas z artykułu o Kamali Harris fragment, stawiający ją w niezbyt korzystnym świetle. Tekst został opublikowany w lipcu 2019 roku.

Obecna wiceprezydent USA pełniła funkcję prokuratora generalnego Kalifornii w latach 2011-2017. W rozmowie z dziennikarzem "WP" opowiadała historię o więźniu, błagającym o szklankę wody, . Tekst pojawił się na łamach gazety. Według "NYP", Harris "śmiała się z więźnia prostacko". "To uczta, którą więzień dostaje, gdy prosi o trochę jedzenia" – mówiła Kamala Harris reporterowi "Washington Post".

Jak przypomina nowojorski dziennik, reporter "WP" opisał, że Harris wyrażając gestami prośbę więźnia, "wyciągała ręce do przodu, jakby dzierżyła metalowy talerz, z głosem drżącym, jak u starego Brytyjczyka zamkniętego w dickensowskiej celi". "Wody! Chcę tylko woddd…" – kontynuowała Harris. Ben Terris z "WP" podkreślił, że następnie: "Kamala wybuchła śmiechem".

Niewygodny fragment zniknął z witryny internetowej gazety z odsyłaczem do nowej wersji, opublikowanej 11 stycznia. "NYP podkreśla, że zaktualizowana wersja zawierała bardziej ogólne uwagi na temat byłych polityków, których krewni stali się ich najbliższymi doradcami. Zmiany w tekście wychwycił w piątek magazyn "Reason". Skłoniło to "Washington Post" do przywrócenia oryginalnej wersji z 2019 roku i umieszczenia tam linku do artykułu z 11 stycznia.

