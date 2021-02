Zaskakujące doniesienia. Prof. Horban: Będzie obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych

Główny doradca premiera do spraw COVID-19 profesor Andrzej Horban był gościem programu "Jeden na jeden" na antenie TVN24. Zapytany, czy walczy o wprowadzenia w Polsce obowiązku noszenia profesjonalnych maseczek, odparł, że "Rada Medyczna wydaje tego typu twarde zalecenie". – Należy faktycznie wyrzucić te wszystkie pseudoochrony do kosza, zapomnieć o nich – podkreślił.

Prof. Horban przyznał, iż ma nadzieję, że dzisiaj minister zdrowia wyda rozporządzenie dotyczące maseczek.

– Chodzi o to, żeby używać porządnych masek. Przynajmniej maska tak zwana chirurgiczna, nie mówiąc już o tych maskach z filtrem – tłumaczył. – Oprócz tego, że pan minister wyda rozporządzenie to jest apel do państwa, żeby do tego rozporządzenia byli uprzejmi się stosować, bo pan minister może sobie wydawać, a jeżeli państwo tego nie zrobią, to w tym momencie cała zabawa na nic – dodał.

Prof. Horban wyraził zaniepokojenie, że pod koniec przyszłego tygodnia dzienna liczba zakażeń może sięgnąć 10–15 tys. Podkreślił, że Wówczas należałoby rozważyć powrót do poprzednich obostrzeń.

