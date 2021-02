"Próba naprawienia własnych błędów, procesu niszczenia Polski". Macierewicz o pomysłach PO

Podczas sobotniej konferencji prasowej Borys Budka i posłowie PO zaprezentowali "Receptę na kryzys", mającą być kompleksowym programem pomocy dla polskiej gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, pracowników i samorządów. Przedstawione pomysły komentował na antenie Polskiego Radia 24 były minister obrony narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości Antoni Macierewicz.

Macierewicz: Strach jest istotnym elementem działania PO

– Na zewnątrz to wygląda nawet nieźle - jako próba naprawienia własnych błędów, procesu niszczenia Polski w czasie rządów PO – stwierdził polityk. Jak jednak podkreślił, jeśli przyjrzeć bliżej temu programowi, widać zrównanie wielkich przedsiębiorstw z małymi, bogatych z ubogimi. – Widać wyraźnie, że u źródeł tego programu jest próba kontynuacji rozwoju dyfuzyjnego, charakterystycznego dla rządów PO – ocenił Macierewicz.

Były szef MON wyraził pogląd, że istotnymi elementami działania Platformy Obywatelskiej są strach i wewnętrzny konflikt. Wskazując na dzisiejszą prezentację Antoni Macierewicz stwierdził, że Borys "Budka chce się zaprezentować członkom PO, którzy mają daleko idące wątpliwości co do jego przywództwa, jako człowiek, który jest zdolny przedstawić jakiś program".

Recepta Platformy na kryzys

– Plan, który przedstawimy, opiera się na szacunku, zaufaniu i wsparciu – powiedział przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka, przedstawiając receptę swojej partii na walkę z kryzysem.

Wśród propozycji PO znalazło się czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. dla branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej na czas 1 roku od momentu, kiedy gospodarka dojdzie do normalności. – To będzie znakomity impuls dla całej gospodarki – przekonywał Borys Budka.

Kolejnym punktem planu PO jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy złotych.– Praca w Polsce musi się opłacać – podkreślał przewodniczący PO. Inna propozycja zakłada zwrot kosztów za dwa semestry dla studentów, którzy stracili pracę.

W kolejnej części konferencji posłowie KO Sławomir Nitras i Izabela Leszczyna przedstawili inne punkty programu. Mówili m.in. o likwidacji podatku Belki, ustawie naprawczej, która miałaby zapewnić odszkodowanie dla wszystkich poszkodowanych firm oraz przywróceniu handlu w niedzielę z przyznaniem każdemu pracownikowi prawa do dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

