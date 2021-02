"Szacunek, zaufanie i wsparcie". Platforma Obywatelska przedstawiła "Receptę na kryzys"

Podczas sobotniej konferencji prasowej Borys Budka i posłowie PO zaprezentowali "Receptę na kryzys", mającą być kompleksowym programem pomocy dla polskiej gospodarki, zwłaszcza przedsiębiorców, pracowników i samorządów. Wskazując, że plan ten opiera się na szacunku, zaufaniu i wsparciu, przewodniczący Platformy Obywatelskiej tłumaczył: "Szacunku dla każdego, zaufaniu jako filarze nowoczesnego państwa oraz wsparciu na podstawie realnego spadku obrotów, a nie biurokratycznych przepisach".

Budka: Priorytetem państwa powinien być człowiek

Budka zaprezentował wykres pokazujący wzrost bezrobocia wsród osób poniżej 30 roku życia. Według przedstawionych danych od grudnia 2019 do sierpnia 2020 nastąpił wzrost o 23 proc. – Zwróćcie uwagę, że najbardziej ryzykiem utraty pracy zostali dotknięci ludzie młodzi – wskazał polityk. – Często moi studenci pytają mnie, jak to jest, że mówimy o wskaźnikach, a zapominamy, że w centrum gospodarki jest człowiek. Dlatego dzisiaj kończymy z mówieniem o suchych budżetowych danych. Priorytetem państwa powinien być człowiek – oświadczył lider PO. – Ludzie młodzi! Często do tej pory byliście pomijani. My chcemy Was przesunąć na początek kolejki. To Wy pokazujecie nam priorytety – dodawał.

twitter

Co proponuje Platforma?

Wśród propozycji PO, mających być receptą na kryzys, znalazło się czasowe obniżenie podatku VAT do 5 proc. dla branż, które zostały wyłączone z działalności gospodarczej na czas 1 roku od momentu, kiedy gospodarka dojdzie do normalności. – To będzie znakomity impuls dla całej gospodarki – przekonywał Borys Budka.

Kolejnym punktem planu PO jest podniesienie kwoty wolnej od podatku do 10 tysięcy złotych.– Praca w Polsce musi się opłacać – podkreślał przewodniczący PO. Inna propozycja zakłada zwrot kosztów za dwa semestry dla studentów, którzy stracili pracę.

W kolejnej części konferencji posłowie KO Sławomir Nitras i Izabela Leszczyna mówili również m.in. o likwidacji podatku Belki, ustawie naprawczej, która miałaby zapewnić odszkodowanie dla wszystkich poszkodowanych firm oraz przywróceniu handlu w niedzielę z przyznaniem każdemu pracownikowi prawa do dwóch wolnych niedziel w miesiącu.

twittertwitterCzytaj też:

Najnowszy sondaż dla DoRzeczy.pl: Tracą tylko KO i KonfederacjaCzytaj też:

"Szacunek za szczerość!". Dworczyk drwi z Platformy