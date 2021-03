Wildstein: Skąd taka bezczelność?

Parlament Europejski ogłosił w czwartek Unię Europejską "strefą wolności dla osób LGBTIQ". Jak podano na stronie instytucji, przejęta deklaracja jest odpowiedzią m.in. na ponad 100 „stref wolnych od LGBTIQ” w Polsce. W dokumencie podkreślono, że "społeczność LGBTIQ w Polsce jest narażona na coraz większą dyskryminację i ataki, w szczególności nasilającą się mowę nienawiści ze strony władz publicznych, wybranych urzędników (w tym obecnego prezydenta) oraz prorządowych mediów".

W rezolucji uchwalono m.in., że Komisja Europejska powinna wykorzystać wszystkie dostępne jej narzędzia, aby przeciwdziałać naruszeniom podstawowych praw osób LGBTIQ.

"To są kretynizmy"

Sprawę tę komentowali na antenie Polskiego Radia 24 publicyści. Wśród nich Dawid Wildstein z TVP. – Mnie zastanawia skąd taka bezczelność? Czy jest tylko świadectwem siły, czy próbą przyspieszenia pewnych mechanizmów i procesów? – zaczął Wildstein. Dziennikarz stwierdził, iż okazuje się, że Niemcy nie są pewni, jak będzie kształtować się Unia Europejskiej i czy ta "absolutnie dominująca pozycja, jaką mają teraz, jest rzeczywiście nienaruszalna".

Odnosząc się do samej rezolucji Dawid Wildstein powiedział ostro: "To są kretynizmy". – Prawdę mówiąc, mamy o wiele poważniejsze problemy, a Parlament Europejski zastanawia się nad neozaimkami, które określają 52 płcie. Podobno tyle ich jest – dodał dziennikarz.

"Sprawa jest poważna"

Wśród gości Michała Rachonia był też Piotr Cywiński z tygodnika "Sieci". Ten z kolei ocenił, że "sprawa jest poważna".

– Czekam na rezolucję, w której Unia Europejska ogłosi strefę wolną od heteroseksualnych osób. Zjawisko jest bardzo złożone. To zahacza o unijną przyszłość, o to, jakie ma być państwo polskie jako członek Wspólnoty – tłumaczył. Jak podkreślił, jest to część niemieckiej kampanii propagandowej. – To jest wojna o to, na ile państwa członkowskie UE pozostaną niezależne – dodał.

