"Śląsk samodzielnym państwem". Skandaliczna akcja "Super Expressu".

Skandaliczną akcję zorganizowano na facebookowym profilu śląskiego oddziału "Super Expressu". Redakcja popularnej gazety postanowiła zapytać Polaków, czy ich zdaniem Śląsk poradziłby sobie lepiej, gdyby nie był częścią państwa polskiego.

"Czy Śląsk radziłby sobie lepiej gdyby był samodzielnym państwem?" – takie pytanie udostępniono na tle grafiki prezentującej przemarsz ludzi z flagą regionu. "Samodzielny i niezależny Śląsk. Czy wówczas byłoby lepiej? Liczymy na Wasze szczere odpowiedzi 👍" – dopisano w komentarzu do zdjęcia.

Odpowiedzi, jakie można przeczytać pod ankietą szokują. Pod wpisem nie brakuje ludzi, którzy wprost nawołują do ogłoszenia przez Śląsk "niepodległości". Twierdzą, że region jest samowystarczalny i lepiej by się rozwijał poza państwem polskim. "Na pewno byłoby lepszyj niż pod polskim zaborym !!!" – pisze jeden z użytkowników Facebooka. "Pewnie że lepiej. Niemcy tutaj zrobili dużo dobrej roboty. Śląsk ze swoimi kopalniami, hutami, zakładami budował cały kraj był dojony po wojnie i teraz też jeszcze doją" – przekonuje inny internauta. "W krótkim czasie staliśmy by się większą potęgą niż ten cały PiS...land" [pisownia oryginalna - red.] – podkreśla kolejny.

Nie brakowało jednak również osób oburzonych pomysłem "Super Expressu", którzy podkreślali polskość Śląska. Wiele osób wskazywało również na udział Ślązaków w kolejnych powstaniach, których celem było przyłączenie tego regionu do państwa polskiego.

"Nie po to moi dziadkowie walczyli w powstaniach śląskich, nie po to mój Tato - młody wtenczas chłopiec walczył w czasie wojny o Polskę, żeby teraz jakimś popaprańcom marzyło się maleńkie państewko w środku Europy. A autor tego pomysłu już się koronował na cesarza Śląska ? Pewnie jego jakiś pociotek marzy o oderwaniu Wielkopolski.... Rozbicie dzielnicowe już przerabialiśmy. Ja kocham mój Śląsk. POLSKI ŚLĄSK" – podkreśla jedna z użytkowniczek Facebooka.

